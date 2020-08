Was hört, wer nichts hört? Beethovens Blues Das Feature, 55 min Von Stefan Zednik „Was kann der Mensch, dessen ganzes Leben nur in Tönen besteht, mehr verlieren, als das Gehör?” - wurde Beethoven 1820 gefragt. Doch Beethoven hörte die Musik in seinem Inneren, und komponierte weiter. Auch Mischa Gohlke, Jahrgang 1980, hatte nie ein funktionierendes Gehör. Im Gegensatz zu Beethoven kann er trotzdem als Musiker auftreten.

"Beethoven's Trumpet (With Ear)" heißt ein Kunstwerk des Amerikaners John Baldessari (imago images / ZUMA Press)

Beethoven war 28 Jahre alt und ein gut bezahlter Pianist in Wien, als sich die Hörschwäche zum ersten Mal bemerkbar machte. Er zog sich zurück, wurde als Kuriosum wahrgenommen, doch komponierte er weiter, schaffte immer mächtigere, immer kühnere Werke. Er opferte sein Leben - sagt der Mythos - für die Kunst.

Mischa Gohlke ist von Geburt an Taubheit grenzend hörgeschädigt. Sein Umfeld fördert ihn, ständig besser werdende Hörgerätetechnik hilft. So gelingt ihm ein Leben, das sich äußerlich kaum von dem eines Hörenden unterscheidet. Und er wählt einen Beruf, den Beethoven in jungen Jahren bald aufgeben musste: den eines Musikers, der auf der Bühne steht.

Beethovens Blues

Was hört, wer nichts hört?

Von Stefan Zednik



Regie: Fabian von Freier

Es sprachen: Frauke Poolman, André Kaczmarczyk, Jochen Langner

Ton und Technik: Michael Morawietz und Roman Weingardt

Redaktion: Ulrike Bajohr

Produktion: Deutschlandfunk 2020