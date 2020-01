Vom Tagträumen Kleine Fluchten Freistil, 54 min Von Rolf Cantzen Philosophen genießen sie als geistiges Flanieren, Psychologen nutzen sie therapeutisch: Tagträume, kleine Fluchten in imaginäre Welten. Was sagen sie über uns? Wie können sie genutzt werden? Und wer tagträumt eigentlich?

Die Ruhe neu lernen: Tagträumen ist in unserem hektischen Alltag zur seltenen Kunst geworden. (imago stock&people / S. Ziesex)

Die Anderen müssen sich hin und wieder verabschieden von Familienfeiern, Konferenzen, beim Warten vor der Supermarktkasse. Sie sind unterwegs in Tagträumen, in ihren Fantasien, in imaginären Welten. Dann träumen sie von Ruhm und Rache, von ihren heimlichsten Wünschen.

Tagträume helfen dabei, Unbewusstes erkennbar zu machen - ganz im Sinne der Realität, in die die Fantasielosen flüchten.

Kleine Fluchten

Vom Tagträumen

Von Rolf Cantzen



Regie: Philippe Brühl

Es sprachen: Anneke Kim Sarnau, Barnaby Metschurat, Udo Schenk und Katrin Wehlisch

Ton und Technik: Bernd Friebel

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Dlf 2016