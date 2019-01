Nelson Mandela 1994 auf Wahlkampfreise (Picture Alliance/EPA /AFP)

Nelson Mandela kämpfte kompromisslos gegen die Apartheid und für ein demokratisches Südafrika. 1964 wird er wegen Planung des bewaffneten Kampfes zu lebenslanger Haft verurteilt. Initiativen des African National Congress und internationale Solidaritätsaktionen führen 27 Jahre später zu seiner Entlassung. Fortan ruft er zur "Politik der Versöhnung" auf. 1994 wird Mandela der erste schwarze Präsident von Südafrika, fünf Jahre später tritt er zurück. Er bleibt jedoch ein Verfechter der Menschenrechte. Familie, Freunde und Weggefährten erzählen.

Nelson Mandela

Von Ursula Voss

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Gerhard Garbers, Leslie Malton, Werner Wölbern, Ulla Evrahr, Ingeborg Kallweit, Uli Pleßmann, Stephan Benson und Christoph Bantzer

Ton: Birgit Gall und Ole Halver

Produktion: NDR/SR/RBB/RB 2008

Länge: 54'27

Ursula Voss, geboren 1942 in Graudenz/Westpreußen (heute Grudziądz/Polen), war 1990–2006 Redakteurin und Leiterin der Feature-Redaktion des NDR. Lebt als freie Autorin in Hamburg. Zuletzt für Deutschlandradio: "Tausis Traum. Leben auf einem Südsee-Atoll in Zeiten des Klimawandels" (2009).