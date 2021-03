Ein Reiher führt die Autorin zu den Vögeln insgesamt. (EyeEm / Pablo Arturo Rojas )

Wo kommt der Hering im Blumentopf her, fragt sich eines Morgens die Autorin, die weit entfernt vom Meer, in einer Stadt mitten in Deutschland lebt. Sie kommt zu dem Schluss: Den Hering ließ wohl der Reiher fallen, der jeden Morgen Richtung Zoo fliegt. Von nun an beobachtet sie jeden Tag die Vogelwelt und knüpft mit Vogelfutter und Wasserschälchen Kontakte zu den gefiederten Wesen. Das Feature liefert ein Klangpanorama einer Großstadt und steckt voller spannender tierischer Geschichten. Und damit stellt sich die Frage: Was haben diese Geschichten mit uns Menschen zu tun?

Hering im Blumentopf

Von Sabine Fringes

Regie: Eva Solloch

Mit: Anjorka Strechel, Amelle Schwerk und Torben Kessler

Ton: Kai Schliekelmann, Markus Freund

Produktion: NDR 2020

Länge: 51'00

Sabine Fringes lebt in Köln. Sie schreibt Features, Reportagen, Hörspiele und führt Regie. Für ihr Feature über Komponistenpaare "Bis dass der Klang Euch scheidet" (Deutschlandfunk 2016) erhielt sie 2016 in der Kategorie "Best European Radio Music" eine Auszeichnung beim Prix Europa. Zuletzt: "Die Sechsbeiner – Eine krabbelnde Hommage an die Insekten" (Deutschlandfunk 2019) und "Die Erleuchteten" (NDR 2020).