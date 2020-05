Verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert? Jenseits des Ponyhofs oder: Verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert? Feature, 55 min Von Jörn Klare

Wie kann ein lebenswertes Leben gelingen? (EyeEm / Mohamad Ridzuan Abdul Rashid)

Ein lebenswertes Leben ist für uns idealerweise gesund, selbstbestimmt, erfolgreich, produktiv und voller lohnender sozialer Beziehungen. Mindestens. Die Werbung propagiert es, und Ratgeberliteratur und Selbstoptimierungsangebote wollen uns dabei helfen. Doch was ist, wenn eine oder mehrere dieser Eigenschaften durch eine Behinderung nicht gegeben sind oder im Verlauf eines Lebens durch Krankheit oder Unfall abhandenkommen? Nüchtern betrachtet gilt ein solches Leben als nur noch eingeschränkt ideal. Aber verliert es dann auch an Wert?

In diesem Feature kommen Menschen zu Wort, die unter widrigen Umständen um das vielleicht etwas andere Glück in ihrem Leben kämpfen. Denn das ist schließlich kein Ponyhof.

Jenseits des Ponyhofs

oder: Verliert ein eingeschränktes Leben seinen Wert?

Von Jörn Klare

Regie: Friederike Wigger

Mit: Zora Schemm und Fabian Busch

Ton: Christian Bader und Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/NDR 2020

Länge: ca. 54'

Jörn Klare, 1965 in Hohenlimburg geboren, zwischen Sauerland und Ruhrgebiet aufgewachsen, lebt als Autor in Berlin. Er schreibt Sachbücher, Theaterstücke und Radiofeatures, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Für sein Buch "Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche" erhielt er 2017 den Evangelischen Buchpreis. Zum selben Thema produzierte er für Deutschlandradio Kultur das Stück "Nach Hause gehen" (2016). Andere Stücke: "Paragrafen baden nicht" (Deutschlandradio Kultur 2016) und "Hahnenklee" (NDR 2019).