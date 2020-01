Verfolgung Homosexueller in der Nazizeit Mit einem Warmen kein Pardon Der Fall Franz Doms Von Jürgen Pettinger

1944 wurde Franz Doms in Wien für seine Homosexualität zum Tode verurteilt. (Jürgen Pettinger)

In den Augen der Nazis war Franz Doms "ein völlig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher". Mit 21 Jahren wurde er in Wien hingerichtet. Der Autor Jürgen Pettinger erkennt in seinem Leben viele Parallelen zum jungen Franz Doms. Anhand von originalen Ermittlungs- und Gerichtsakten taucht er in den Alltag und die Verfolgung von Homosexuellen im nationalsozialistischen Wien ein. Zusammen mit einer Psychotherapeutin führt er ein imaginäres Gespräch mit Franz Doms und fragt, wie es um seine eigene Akzeptanz als Homosexueller in der heutigen Gesellschaft steht.

Mit einem Warmen kein Pardon

Der Fall Franz Doms

Von Jürgen Pettinger

Regie: der Autor

Mit: Simon Schober, Alexander Hoffellner, Franz Mifkovics, Andreas Maurer, Thomas Mraz, Wolfram Berger, Alexander Jagsch, Barbara Gassner, Ursula Scheidle

Ton: Anna Kunzio

Produktion: ORF 2017

Länge: 53'20

Jürgen Pettinger, 1976 in Linz geboren, arbeitet als Moderator, Redakteur und Autor für ORF Hörfunk und Fernsehen. Pettinger wurde 2016 mit dem "Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis" ausgezeichnet für die im Libanon und in Österreich zeitgleich gedrehte TV-Doku "Heimat-Verbunden. Durch Krieg und Flucht getrennt". Das Feature "Mit einem Warmen kein Pardon" wurde 2019 mit dem deutschen dokka-Preis ausgezeichnet.