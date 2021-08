Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan Ein viel zu kurzes Dichterleben Das Feature, 54 min Von Marc Bädorf Sein Gedichtsband Digte, in dem er von seinem Heranwachsen erzählt und Islamisten und Rechte und Linke angreift, wird mit 120 000 verkauften Exemplaren zum erfolgreichsten Debüt eines dänischen Autors in der Geschichte des Landes.

Der Dichter Yahya Hassan bei einer Lesung im November 2019. (Imago / Ritzau Scanpix)

2019 veröffentlicht Yahya Hassan seinen zweiten Gedichtsband - wieder biographisch, wieder hochgelobt und vielverkauft. Nur wenige Monate später, im April 2020, stirbt Hassan. Über die Todesursache ist bis heute nichts bekannt, außer: äußere Gewaltanwendung spielte keine Rolle.

Hassan gibt Interviews und tritt in Fernsehsendungen auf, er wird beleidigt und bedroht, lebt eine Weile mit Polizeischutz. Später trägt er in der Öffentlichkeit stets Waffe und Schutzweste. Wer war dieser Mann, der sich mit niemanden gemein machen wollte und so überall Feinde fand?

Ein viel zu kurzes Dichterleben - erzählt von Verwandten, Freunden, Kritikern, Lesern und Lektoren.

Ein viel zu kurzes Dichterleben

Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan

Von Marc Bädorf



Regie: Hannah Georgi

Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Deutschlandfunk 2021

Marc Bädorf, geboren 1994 in Euskirchen, freier Autor, arbeitet an gesellschaftlichen und literarischen Themen - für Print und Radio. Er lebt in Aachen.