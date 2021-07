Ton-Collage über die Faszination an Serienmördern Böses Blut

Serienkiller Superstar

Von Jürgen M. Thie

Jack the Ripper in London und Fritz Haarmann in Hannover gelten als die berühmtesten Serienmörder der Kriminalgeschichte, die Figur Hannibal Lecter im Film "Das Schweigen der Lämmer" faszinierte 1991 das Massenpublikum. Serienkiller sind mediale Superstars.