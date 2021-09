Soundpoem von Kaye Mortley Le Voyage Adaption aus dem Französischen Feature, 56 min Von Kaye Mortley Eine Expedition im Australien des 19. Jahrhunderts wird zur Metapher für das Reisen und die Aneignung von Raum. Das neue Werk der Dokumentarkünstlerin Kaye Mortley in einer deutschen Adaption.

Robert O'Hara Burke (1820-1861) und William John Wills (1834-1861) mit John A King (1838-1872), einem weiteren Expeditionsmitglied - Gravur um 1880. (picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar)

Die Durchquerung des australischen Kontinents im Jahr 1860 sollte eine epochale Expedition werden. Geleitet wurde sie von dem ehemaligen Polizisten Robert O'Hara Burke und dem Landvermesser William John Wills. Erhalten sind schier endlose Listen, die die üppige Ausrüstung des Unternehmens dokumentieren: Pferde, Kamele, Proviant. So gut sie ausgestattet war, so kläglich endete sie. Auf Basis der Listen schafft Kaye Mortley einen vielstimmigen Hörraum, der über das Reisen, Erschließen und Erobern nachdenkt.

Robert O'Hara Burke (1821-1861) und William John Wills (1834-1861) - digitale Reproduktion eines Originaldrucks aus dem 19. Jahrhundert. (picture alliance / Bildagentur-online/Abecasis)

Ursendung

Le Voyage

Von Kaye Mortley



Adaption aus dem Französischen



Regie: Kaye Mortley

Regie und Realisation der deutschen Fassung: Ingo Kottkamp

Übersetzung: Christiane Seiler



Französische Stimmen:

Véronique Brindeau und Jürgen Ellinghaus



sowie:

Manon Amor

Julie Berthier

Aldona Nowowiejska

Katerina Thomadaki



David Gulpilil

aus der Sendung GULPILIL von Kaye Mortley, Australian Broadcasting Corporation



Teilnehmer:innen beim atelier documentaire sonore, Phonurgia Nova, Arles, avril 2018



Englische Stimmen: aufgenommen von Virginia Madsen (Macquarie University, Sydney) und Eurydice Aroney (University of Technology, Sydney)



Deutsche Stimmen:

Bettina Kurth

Hansa Czypionka

sowie

Assunta Alegiani

Beate Becker

Jurate Braginaite

Dörte Fiedler

Johanna Fricke

Judith Geffert

Stefanie Heim

Senta Höfer

Kathrin Koeplin

Edith Kottkamp

Ingo Kottkamp

Stella Luncke

Katrin Moll

Tania Palamkote

Miri Pelzman

Josef Maria Schäfers

Annette Scheld

Vivien Schütz

Christiane Seiler

Anna Seibt

Julia Tieke

Gesa Ufer

Hannah Volkmann

Regina Voss

Friederike Wigger

Im französischen Original verwendete Texte

- Italo Calvino, les Villes invisibles (fragments), éditions Gallimard

- Paul Lambeth (poème, fragment) "If I belong here now... how did that come to be" - publié dans

The Aboriginal Story of Burke and Wills, Forgotten Narratives, éditeurs Ian D. Clark and Fred Cahir, CSIRO Publishing

- Carnets de route de Robert O'Hara Burke & William John Wills: http://www. burkeandwills.net.au

- Burke & Wills: the Scientific Legacy of the Victorian Exploring Expedition, éditeurs E.B Joyce and D.A. McCann, CSIRO Publishing

Musik: Carol Robinson

Originaltonaufnahmen: Kaye Mortley



Produktion des französischen Originals:

Jean-Baptiste Etcheparborde (enregistrement musique et texte)

Bruno Mourlan (mixage)

Manoushak Fashahi (direction)

Inès Dupeyron (assistante à la coordination)

Aurélie Charon (productrice coordinatrice)



Produktion: France Culture 2019 / Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 54‘30





Kaye Mortley, geboren 1943 in Sydney, ist eine Featureautorin und Hörfunkregisseurin. Seit 1981 lebt sie in Frankreich. Konkrete Orte und Personen werden zu Archetypen: diese Wirkung haben ihre raffinierten und suggestiven Klangmontagen regelmäßig. Ihre Produktionen wurden durch zahlreiche Preise ausgezeichnet: Prix Europa für "Dort oben – Struthof. Das französische Lager" (SR/DRS/SFB/ORF 1997), Prix Italia für "Fremd im Elsass" (DRS/ORF/RBB 2004). Zuletzt: "Der Anfang vom Nirgendwo" (RBB 2018).