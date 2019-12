Rundfunk auf Kroatisch Hrvatska Radiotelevizija Das Feature, 50 min Von Grit Eggerichs Der kroatische Rundfunk ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was aus einem öffentlich-rechtlichen Sender werden kann. - Ein Lehrstück über staatliche Medienpolitik und ihre Fallstricke.

Zagreb: Der kroatische Rundfunk HRT (Deutschlandradio / Grit Eggerichs)

In Europa gibt es immer wieder Streit und Polemik darüber, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich ist. Im jüngsten Mitgliedsland Kroatien nennen die Bürger ihren Rundfunk selbst "Staatsrundfunk", und das hat seine Gründe.

Schließlich sehen sie ja regelmäßig die HRT-Nachrichten im Fernsehen, in denen Monologe von Ministern oder Reden der Staatspräsidentin abgesendet werden - unhinterfragt und ohne politische Einordnung.

Zudem hat HRT eine Geschichte, an die sich die meisten Kroaten noch sehr gut erinnern: als Staatsmedium in Jugoslawien und als Propagandainstrument während des Krieges in den 90er-Jahren.

Studio beim Hrvatski radio (Hörfunk), (Deutschlandradio / Grit Eggerichs)

Grit Eggerich war zwei Monate lang Gast bei HRT und durfte hinter die Kulissen gucken: eine Reise durch die verwinkelten Flure, Studios und Redaktionsräume der Hrvatska Radiotelevizija, Begegnungen mit Verwaltungschefs, Kollegen und kaltgestellten Programmmitarbeiterinnen.

