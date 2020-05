Reihe: Wirklichkeit im Radio Vorname Jonas Feature, 53 min Von Thomas Heise Systemsprenger sind heute in aller Munde. Der Versuch, den Schüler Jonas zu disziplinieren, zeigt das Erziehungssystem der DDR in solcher Klarheit, dass der auftraggebende Rundfunk das Feature 1983 nicht senden wollte.

"Vorname Jonas" ist ein Originalton-Feature, das der Rundfunk der DDR 1983 nach Fertigstellung doch nicht mehr senden wollte. (Henschel-Schauspiel Theaterverlag)

Ein Bericht über die ersten Wochen nach der Entlassung des 20-jährigen Jonas aus dem Strafvollzug im Juli 1983 nach einer einjährigen Haftstrafe, zu der Jonas im Mai 1982 wegen "asozialen" Verhaltens und "Arbeitsbummelei" verurteilt wurde. Filmemacher Thomas Heise durfte in dieser Radioarbeit nicht nur Jonas und seine Familie aufnehmen, sondern auch Männer und Frauen, die von Staats wegen seine "Wiedereingliederung in die sozialistische Gesellschaft" verfolgten, aber nicht erreichten. Das Hörstück konnte erst 1990 fertiggestellt werden.

Reihe: Wirklichkeit im Radio

Vorname Jonas

Von Thomas Heise

Regie: Thomas Heise

Ton: Hans Blache, Rolf Haberlandt, Anette Gudra

Produktion: Autorenproduktion 1989

Länge: 53'30