Bela Palanka - angekommen im Nirgendwo (Deutschlandradio / Johanna Bentz)

Nach einer Haftstrafe von mehr als drei Jahren schiebt Deutschland "kriminelle Ausländer" in ihre Herkunftsländer ab. Doch was, wenn dort kein Zuhause mehr zu finden ist? Emrah Gradina, 28, muss sich ein neues Leben in Serbien aufbauen.

22 Jahre seines Lebens hat er in Deutschland verbracht, spricht nur gebrochen serbisch und ist nun völlig auf sich allein gestellt. Das Feature macht Emrah zum Erzähler seines Lebens. Es zeigt Versuche eines Neuanfangs, spart aber auch seine schwierige Vergangenheit in Deutschland nicht aus.

Emrah Gradina (Johanna Bentz)

Ursendung - Reihe 18 Plus!

Bella Palanka

Eine serbisch-deutsche Heimaterzählung

Feature von Johanna Bentz

Regie: die Autorin

Mit: Lisa Hrdina, Alexander Ebeert, Nico Holonics, Ralf Bei der Kellen, Klaus-Michael Klingsporn und Julius Stucke

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54'22



3sat zeigt den Dokumentarfilm "Bella Pallanka" als TV-Premiere im Rahmen der Reihe "Ab 18!", die mittels außergewöhnlicher filmischer Handschriften Geschichten vom Erwachsenwerden erzählt.

Das Feature ist Teil der Sendereihe "18 Plus!".

Entstanden ist es in Kooperation mit der doku.klasse des Duisburger Festivals doxs! - dokumentarfilme für kinder und jugendliche, ZDF/3sat, der Grimme-Akademie und der FSF Berlin.



Johanna Bentz, geboren 1982, studierte Regie für Dokumentarfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Seit 2012 arbeitet sie als Autorin und Regisseurin für Film und Radio: "Faking War – wie die Nato mit zivilen Komparsen den Krieg trainiert" (Dlf 2015), "Crisis what crisis" (Essayfilm über Griechenland, 2015), "Die Verführungskünstler" (Dokumentarfilm 2012), "Arme Bauern und globales Business" (ARD-Radiofeature mit Veronica Frenzel, 2017). "Bella Palanka" entsteht parallel auch als Dokumentarfilm für den Fernsehsender 3sat.