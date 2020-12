Pflege in Zeiten der Corona-Pandemie Die Isolation der Alten Das Feature, 44 min Von Sonja Ernst und Christine Werner Die Pflegeheime sind in einem Dilemma: Sie sollen die Alten schützen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Aber mit welchen Folgen? Telefon oder Video-Konferenzen können Nähe und Berührung nicht ersetzen. Und auch nicht die Hilfe der Angehörigen bei der Pflege.

Am 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie ein. Kurz darauf verhängten die Bundesländer Besuchsverbote für Alten- und Pflegeheime. Auch Nicole Stern sollte von heute auf morgen ihre Mutter (79) nicht mehr besuchen dürfen. Sie wehrte sich, startete eine Online-Petition gegen die soziale Isolation der Pflegeheim-Bewohner. Andere appellierten an die Ministerien. Und wiederum andere fühlten sich einfach nur ohnmächtig. Was wurde aus der Pflege während der Pandemie? Und welchen Spielraum hatten die Heime?

Von Sonja Ernst und Christine Werner



Regie: Philippe Brühl

Es sprachen: Christoph Wittelsbürger, Katrin Baumhöfer und die Autorinnen

Ton und Technik: Michael Morawietz und Hanna Steger

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Deutschlandfunk 2020

Sonja Ernst, geboren 1973, hat Politikwissenschaft studiert. Sie ist freie Journalistin und lebt und arbeitet in Köln. Im April 2020 kam ihre Mutter überraschend ins Krankenhaus: erst Intensivstation, später Reha-Klinik. Die Familie konnte sie fünf Wochen nicht sehen.

Christine Werner, geboren 1967, arbeitete nach dem Studium für eine TV-Produktionsgesellschaft und danach zehn Jahre im aktuellen Hörfunkprogramm beim SWR in Baden-Baden. Heute lebt sie als freie Journalistin und Featureautorin wieder in Köln.