Mensch und Natur Von neuen Wildnissen und alten Sehnsüchten Freistil, 53 min Von Antonia Kreppel Wildnis ist eine Kopfgeburt der Zivilisation. Das Unberechenbare, Maßlose, Randständige fasziniert die Menschen und schreckt sie gleichermaßen ab. Mythos und intellektuelle Romantisierung: Jetzt entstehen neue Wildnisse in Städten und auf Industriebrachen.

Aussichtsplattform in Interlaken, Schweiz (Deutschlandradio / Kai Adler)

Als Sehnsuchtsort und Fluchtpunkt ist die Wildnis bis in unsere Alltagskultur vorgedrungen. Sogenannte weiße Flecken einer Ur-Wildnis gibt es nur noch als versprengte Reste. Die Wildnisfrage beschäftigt Naturphilosophen und Naturschützer; Pädagogen und Künstler.

Welchen Stellenwert hat sie in unserer Gesellschaft? Überall entsteht Wildnis light: gepflegt und vermarktet von Gärtnern, Outdoor-Spezialisten, Survival-Trainern und Therapeuten.

Die Exkursion der Wiener Autorin führt in die anarchischen, heilsamen, einsamen und paradoxen Gefilde der Wildnis.

Wildnis - weite, unberührte Landschaften sowie die Tufflager von Rolampont in der Nähe von Langres, Haute-Marne in Frankreich - sind in weiten Teilen Europas sehr selten geworden (Deutschlandradio/Volker Hericks)

Mensch und Natur

Von neuen Wildnissen und alten Sehnsüchten

Von Antonia Kreppel



Regie: Thomas Wolfertz

Sprechen: Christine Sommer und Robert Dölle

Ton und Technik: Christoph Rieseberg, Oliver Dannert und Michael Morawietz

Redaktion: Klaus Pilger



Produktion: Dlf 2016