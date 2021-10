Krimi-Serie über eine Hiobsbotschafterin Alice (7/8) – Barmherzigkeit Kriminalhörspiel, 26 min Von Feo Frank Die geheimen Geschäftspraktiken der Firma lassen Alice mehr und mehr an ihrem Job zweifeln. Ein Auftrag in der Kirche wird beinahe zum Fiasko. Noch dazu setzt Martha sie weiter unter Druck.

Hiobsbotschafterin Alice - Folge 7: Barmherzigkeit (Max Sonnenschein / Layout: Anja Enders, Deutschlandradio Service GmbH)

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Daten-Deal mit einem öffentlichen Krankenhaus besucht Alice einen Gottesdienst. Ihr nächster Auftrag führt sie geradewegs auf den Beichtstuhl, und dort wachsen die Zweifel: An sich, der Welt und nicht zuletzt an den geheimen Geschäften der Firma, für die sie arbeitet. Von denen hat inzwischen auch Robin erfahren, und bereitet mit Naomis Hilfe sein Comeback als Journalist vor. Während Alice in Lasses Namen eine letzte Nachricht aus den ecuadorianischen Anden formuliert, macht Youssef daheim eine gefährliche Entdeckung. Genau wie Martha, die an der Hotelrezeption von Lasses charmanter neuer Freundin erfahren hat und Alice zur Rede stellt.

Alice - eine moderne Tragikomödie über den Zusammenfall von Fake und Wirklichkeit. Übers Erwachsenwerden in einer Leistungsgesellschaft. Über Glücksversprechen, Selbstbetrug und tödliche Schonungslosigkeit. Und die Frage, wie wir reagieren, wenn die Realität unaushaltbar wird.

Ursendung

Alice (7/8) – Barmherzigkeit

Krimi-Serie von Feo Frank

Regie: Eva Solloch

Mit: Marleen Lohse, Hanna Plaß, Fabian Busch, Mira Partecke, Kathrin Wehlisch, Philipp Lind, Kim Riedle, Timur Isik, Bastian Reiber, Roman Knižka, Maria Hartmann, Yanina Ceron, Monika Oschek, Christian Gaul

Besetzung: Peter Regenbrecht

Ton und Technik: Alexander Brennecke, Christoph Richter

Dramaturgie: Jakob Schumann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur / BR 2021

Länge: 26‘22

Feo Frank, Pseudonym. "Alice" ist seine erste Hörspielserie.