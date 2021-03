Institutionalisierter Rassismus im Süden der USA Anthropogen Schwarz Feature, 55 min Von Christian Lerch

Die afroamerikanische Künstlerin Martine Syms bei einer Video-Performance zu Rassismus. (Schinkel-Pavillon / Martine Syms / Sadie Coles HQ )

Der letzte Lynchmord des Ku Klux Klan ist über 35 Jahre her, der letzte Fall von Polizeigewalt gegen einen afroamerikanischen Mann oder Jugendlichen vielleicht nur wenige Tage. Die Rassentrennung wurde aufgehoben, Schulen und Universitäten sind frei zugänglich. De facto besteht aber ein unterfinanziertes, öffentliches Schulsystem für Afroamerikaner, und weiße Kinder gehen auf private, von den Bundesstaaten subventionierte Ausbildungsstätten. Den dramatischen Folgen der Konstruktion von "Rassen" sind Afroamerikaner täglich ausgeliefert. Gesetze werden nicht ausreichen, das zu verändern.

Anthropogen Schwarz

Von Christian Lerch

Regie: Hannah Georgi

Mit: Larissa Breidbach, Rabea Wyrwich, Justine Hauer, Katharina Schmalenberg, Judith Jakob, Michael Che Koch, Esther Hausmann

Ton: Gerd Nesgen

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 54'30

Eine Wiederholung vom 06.12.2019

. (Foto: privat)Christian Lerch, geboren 1978 am Bodensee, ist Journalist, Feature-Autor und Hörspielregisseur. Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche internationale Auszeichnungen, u.a. den silbernen Award des New York Radio Festivals für "Illegale Drogen töten" (DKultur/ORF 2016) und den Prix Europa für die beste europäische Radiodokumentation sowie den dokKa-Preis für "Papa, wir sind in Syrien" (RBB/WDR 2016). Lerch lebt und arbeitet abwechselnd in Berlin und Wien. Zuletzt produzierte er den Podcast "six seasons: Von Bilden im Kunsthistorischen Museum Wien" (ORF 2019).

