Hörspielmagazin 03/20 Neues aus der Welt der akustischen Kunst

In dieser Ausgabe stellen wir das Hörspiel des Monats vor: „Woyzeck“ nach dem Theaterstück von Georg Büchner. Wir sichten kritisch die Neuproduktionen im März und lernen den Hörspielkomponisten Andreas Bick kennen. Außerdem ein Blick auf das Klangkunstprojekt „You will go away one day but I will not“. Und eine notwendige Erinnerung an die „Karlsruher Postulate“, die bei den ARD-Hörspieltagen aufgestellt wurden.