Hörspiel nach Thomas Bernhard Beton Hörspiel, 79 min Von Thomas Bernhard Rudolf bereitet sich seit einem Jahrzehnt auf eine große Arbeit über seinen Lieblingskomponisten Felix Mendelssohn Bartholdy vor. Widrige Umstände - der Besuch seiner Schwester, nach ihrem Weggang die Furcht, sie könne wiederkommen, Krankheit, das schlechte Wetter - hindern ihn am Schreiben des ersten Satzes.

Der österreichische Roman- und Theaterautor Thomas Bernhard (Picture Alliance / dpa / Votava)

Deshalb packt er die Koffer, um in Palma endlich schreiben zu können. Er sitzt dort in einem Café und erinnert sich an eine junge Frau, die er bei seinem letzten Palma-Aufenthalt vor anderthalb Jahren angesprochen hatte, an ihr trauriges Schicksal, das ihn plötzlich brennend interessiert.

Beton

Von Thomas Bernhard

Regie: Ulrich Gerhardt

Mit Peter Simonischek

Produktion: Deutschlandfunk/ORF 2005

Im Anschluss:

"Solitudes" - Neue Jazz-CDs aus Frankreich

von Karl Lippegaus