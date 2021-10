Hörspiel des Monats Juli 2021 Dankbarkeiten nach dem Roman von Delphine de Vigan Hörspiel, 79 min Von Irene Schuck Ein Kammerspiel über menschliche Würde und Empathie zwischen den Generationen.

Die 84-jährige Michka Seld verliert ihr Sprachvermögen. (imago / Petra Engeljehringer)

Michka Seld, eine alte Dame von 84 Jahren, kann nicht mehr allein leben. Ihre Aphasie, der Verlust ihres Sprachvermögens, bereitet ihr lähmende Ängste. Marie, eine frühere Nachbarin, für die Michka wie eine Großmutter ist, bringt sie in einem Seniorenheim unter.

Dort bekommt Michka Hilfe von Jérôme, der mit ihr Sprachübungen macht.

Doch was Michka am meisten beschäftigt, ist die bisher vergebliche Suche nach einem Ehepaar, dem sie ihr Leben zu verdanken hat und dem sie ihre tiefe Dankbarkeit übermitteln möchte.

Dankbarkeiten

nach dem Roman von Delphine de Vigan

Von Irene Schuck

Aus dem Französischen von Doris Heinemann

Hörspielbearbeitung und Regie: Irene Schuck

Mit: Jenny König, Hedi Kriegeskotte, Nico Holonics, Nadine Kettler und Lisa Wildmann

Produktion: SWR 2021

Länge: 79'