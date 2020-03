Helfen als Dilemma Entscheiden über Leben und Tod Feature, 49 min Von Bettina Rühl

Sanitäter vom Roten Kreuz beim Rettungseinsatz (picture alliance / JAKOB GRUBER)

In der Notfallmedizin und der Katastrophenhilfe muss immer wieder aufs Neue entschieden werden: Wer von den angetroffenen Opfern braucht die Hilfe am dringendsten, welche Schwerverletzten müssen warten? Ärztinnen und Sanitäter werden für solche Entscheidungshilfen eigens trainiert, zum Beispiel zur Methode der Triage. Das moralische Dilemma begegnet uns aber auch in größeren Zusammenhängen. Das Bundesland Baden-Württemberg hat bis 2017 gut 1000 jesidische Frauen und Kinder zur Behandlung nach Deutschland geholt. Nach welchen Kriterien wurde ausgewählt? Und wie wird die Entscheidung von damals heute bewertet?

Entscheiden über Leben und Tod

Helfen als Dilemma

Von Bettina Rühl

Regie: Thomas Wolfertz

Mit: Nina Petri, Bruno Winzen, Sigrid Burkholder

Ton: Olaf Dettinger

Produktion: WDR 2019

Länge: 48'56

Bettina Rühl, geboren 1965, ist seit 1988 Hörfunk- und Feature-Autorin mit dem Schwerpunkt Afrika. Seit 2011 lebt sie in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Für ihre Features wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Prix Europa für "Wie Terror entsteht" (WDR 2015), dem Reemtsma Liberty Award für "Der Anführer" (WDR 2012). Sie wurde 2012 mit dem "Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien" der Leipziger Medienstiftung geehrt.