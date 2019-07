Gemischte Paare im Nahostkonfikt Wo die Liebe nicht sein soll Das Feature, 53 min Von Sarah Hofmann Sie sind die absolute Ausnahme in Israel: jüdisch-muslimische Liebespaare. Von Gesellschaft und Familien beider Seiten abgelehnt, versuchen sie trotzdem gemeinsam zu leben. Ein Traum, der am Ende oft nur im Ausland möglich ist.

Das Brautpaar Michal und Adam (Deutschlandradio / Sarah Hofmann)

Michal, die Israelin liebt Adam, den Palästinenser. Täglich pendelt sie zwischen Tel Aviv und dem Westjordanland, passiert Checkpoints der israelischen Armee, kämpft gegen die Vorbehalte der Familie. Selbst eine Hochzeit kann nicht klären, ob die beiden jemals zusammenleben dürfen.

Mya Guarnieri hat all das schon hinter sich. Die Jüdin lebt mit ihrem palästinensischen Mann in den USA. Doch auch in der Ferne lässt ihre Herkunft sie nicht los.

Von Sarah Hofmann



Regie: Axel Scheibchen

Es sprachen: Claudia Mischke, Justine Hauer, Janina Sachau, Hildegard Meier,

Carlos Lobo, Tom Jacobs und Frank Meyer

Ton und Technik: Michael Morawitz und Thomas Widdig

Redaktion: Wolfgang Schiller



Produktion: Dlf 2019

Sarah Judith Hofmann ist 1983 in Berlin geboren. Sie hat bei der Deutschen Welle volontiert und mehrere Jahre als Redakteurin gearbeitet. Seit 2017 lebt sie in Tel Aviv und berichtet als freie Journalistin aus Israel und den palästinensischen Gebieten.