(Kathleen Gust)

In diesen Tagen wäre der Endlauf der Geherinnen und Geher bei den Olympischen Spielen in Tokio – wenn sie stattgefunden hätten. Als Ersatz wiederholen wir unsere Sport-Serie aus dem Jahr 2018 und ergänzen sie um ein Update zur Situation der Protagonisten in Zeiten abgesagter Wettkämpfe.

Folge 3: Nie genug

Der erste internationale Wettbewerb in China ist eine Ernüchterung: die Konkurrenz ist stark. Dann kommen die Mühen der Ebene. Trainieren, trainieren, trainieren. Macht es eigentlich auch Spaß? Im Trainingslager werden die ersten nervös. Noch 76 Tage bis zur EM.

(Kathleen Gust)

Folge 4: Der Erfolg muss kommen

Sie haben Höhen und Tiefen erlebt. Erfolge gefeiert und sich mit Krankheiten herumgeschlagen. Jetzt ist der Tag X da für Emilia Lehmeyer, Christopher Linke und die anderen aus dem deutschen Geherteam. In Berlin am Breitscheidplatz treten sie an in der Strecke über 20 Kilometer. Was kommt? Und was kommt danach?

Zu Folgen 1+2:

Geher auf dem Weg zur Leichtathletik-EM - 219 Tage (Folgen 1+2)

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 28.07.2020)

219 Tage

Geher auf dem Weg zur EM

Folgen 3 und 4

Von Julia Illmer und Massimo Maio

Regie: die Autoren

Mit: Luise Wolfram

Ton: Hermann Leppich

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/SWR 2018

Länge: 54'

Julia Illmer, geboren 1984, studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Sie arbeitet als Redakteurin und Autorin für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sowie politische und kulturelle Institutionen. Zuletzt: "Auf der Lauer - Unterwegs mit JägerInnen im Rems-Murr-Kreis" (SWR 2020).

Massimo Maio, 1981 geboren im badischen Gengenbach, studierte Kulturwissenschaften. Arbeitet als Radioautor, Moderator und Theatermacher. Für Deutschlandfunk Kultur u.a.: "Schule, chillen, Schlagzeug spielen" (2013, mit Wiebke Köplin und Margot Overath) und "Kevin" (DKultur 2016) sowie Konzeption und Moderation der Reihe "Feature-Antenne".