Fiktives Dokument einer künstlerischen Wiedergeburt Johnny und Rick Freistil, 54 min Von Heiko Behr 1994 ist Johnny Cash am Ende. Wieder einmal. Da trifft er auf den berühmten und charismatischen Produzenten Rick Rubin. Er möchte Cash aus der Sackgasse helfen.

Der Countrymusiker Johnny Cash auf einem Foto aus dem Jahr 1990. (imago/ZUMA/Keystone)

Cash blüht auf. Der Produzent, der so unterschiedliche Künstler wie Run DMC, die Beastie Boys, die Red Hot Chili Peppers oder Slayer groß gemacht hat, bereitet auch ihm einen neuen Weg. Es entsteht eine einzigartige Zusammenarbeit. Resultat ist das 81. Album von Johnny Cash, das sie in Rubins Wohnzimmer aufnehmen - nur mit Stimme und Gitarre. Es heißt ,American Recordings’ und wird weltweit zu einem großen Erfolg.

Autor Heiko Behr ist beim Treffen der beiden Giganten dabei gewesen. Zumindest in seiner Fantasie. Und da hat er gehört, wie sich Country-Star Johnny Cash an seine Zeit in Deutschland erinnert, Anfang der 1950er-Jahre, als Cash im bayerischen Landsberg als Funker stationiert war - und seine erste Gitarre gekauft hat.

Von Heiko Behr



Regie: Iris Drögekamp

Es sprachen: Matthias Leja, Sebastian Schab, Christiane Roßbach, Peer Oscar Musinowski, Johannes Wördemann

Technische Realisation: Daniel Sänger und John Krol

Redaktion Dlf: Klaus Pilger

Produktion: SWR 2019