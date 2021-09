Featurearchiv - Warten (1/3) Vietnam Tapes. Die Kriegsaufzeichnungen des Michael A. Baronowski Das Feature, 44 min Von Alan Hall Der Soldat lauscht in die Nacht und wartet. Während er Wache hält, spricht er Nachrichten auf ein Tonbandgerät. Das rote Lämpchen am Recorder verdeckt er mit der Hand, damit er im Dunkeln nicht zur Zielscheibe wird.

Da Nang, Süd-Vietnam (imago / United Archives International)

Zwei Monate lang schickt der US-Marine Michael A. Baronowski akustische Briefe aus Vietnam an seine Mutter und die jüngeren Geschwister in Norristown, Pennsylvania. Nachdenklich, ungeschönt und satirisch zugespitzt berichtet er ihnen, was er im Krieg erlebt, während sie voller Sorge seine Rückkehr herbeisehnen. Fast 40 Jahre später teilen die Geschwister und zwei ehemalige Kampfgefährten von Baronowski mit dem Autor Alan Hall ihre Erinnerungen an den jungen Mann, der im November 1966 in Vietnam zu Tode kam. Seine Aufnahmen sind ein eindringliches Dokument über den Krieg und das Leben an der Front.

Von Alan Hall

Aus dem Amerikanischen von Uda Strätling

Regie deutsche Fassung: Thomas Wolfertz

Produktion: BBC 2003/WDR/Deutschlandfunk 2005

(Teil 2 am 05.10.2021)

Alan Hall, Featureautor, gründete 1998 die Radio-Produktionsfirma Falling Tree Productions. Auszeichnungen u.a.: Prix Italia, Prix Europa und Sony Radio Academy Gold Award und Third Coast Award. In Deutschland wurden außerdem gesendet: "Jeff Buckley in London" (Falling Tree für BBC - RBB 2015) und "Hark!" von Chris Brookes, Alan Hall und Paolo Pietropaolo (Battery Radio 2008, Prix Marulic 2009).