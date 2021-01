Eine Reise zu den versteinerten Wurzeln des arabischen Frühlings in Tunesien Life or Daesh Das Feature, 55 min Von Jakob Weingartner Der revolutionäre Rapper Mohamed Zorgui lässt sich im Gefängnis von Daesh (ISIS), für den Dschihad anwerben. Als er seinen Schwager erstechen soll, wechselt Mohamed die Seiten. Er nennt sich fortan Gladiateur und kämpft einen gefährlichen Kampf gegen die Headhunter des heiligen Krieges.

Portrait Mohamed Gladiateur "Hier wohnt ein Feind des Propheten - Daesh" (Deutschlandradio/Jakob Weingartner)

Es wird allerdings immer schwieriger, deren toxischem Nihilismus kreative Perspektiven entgegenzusetzen, denn in seinem Viertel breitet sich eine bleierne Frustration aus. Die enttäuschten Hoffnungen des arabischen Frühlings drohen auch ihn zurückzuwerfen auf den selbstzerstörerischen Anteil seiner Persönlichkeit.

"Life or Daesh" erzählt vier außergewöhnliche Geschichten aus dem Land der versteinerten Revolution und versucht herauszufinden, wie soziale Opfer gewaltvoll zu Tätern werden.

Life or Daesh

Eine Reise zu den versteinerten Wurzeln des arabischen Frühlings in Tunesien

Von Jakob Weingartner



Regie: der Autor

Es sprachen: Marlon Kittel, Wanja Mues, Maren Eggert, Florian Lukas, Ilka Teichmüller, Oliver Stritzel, Boris Aljinovic und Rabeb Srairi

Technische Realisation: Philipp Reif und Manfred Seiler

Redaktion: Wolfram Wessels, Wolfgang Schiller

Produktion: SWR/Deutschlandfunk 2021

Jakob Weingartner, geboren in Feldkirch, Österreich, studierte Soziologie in Wien, Paris und New York. Er war Sendungsgestalter für FM4 beim ORF. Anschließend Postgraduierten-Studiengang in Dokumentarfilm an der Universidad del Cine in Buenos Aires. Er lebt und arbeitet für Dokufilm und -radio in Berlin und Buenos Aires.