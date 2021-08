Ein Leben im Blick der Securitate Die Akte Hanna Feature, 57 min Von Senta Höfer Die Rumäniendeutsche Helga Höfer arbeitete in Bukarest als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk. Das machte sie interessant für den Geheimdienst. Über dreißig Jahre später öffnet ihre Tochter Senta Höfer die nun zugängliche Securitate-Akte.

Notiz über die Beschattung von Helga Höfer durch die Securitate. (Quelle: Senta Höfer)

In den 70er- und 80er-Jahren arbeitete die Rumäniendeutsche Helga Höfer als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk. Sie recherchierte, bahnte Kontakte an, führte Interviews und übersetzte. Die westdeutschen Korrespondenten strickten daraus ihre Beiträge. Sie selbst war selten im Fernsehen zu sehen, wurde aber ausgiebig abgehört. Über dreißig Jahre später lässt sich ihre Tochter Senta Höfer die Securitate-Akte zeigen und findet eine teils unfreiwillig komische, teils gespenstische Chronik ihrer eigenen Kindheit in Bukarest vor. Und sie erkennt, wie die Folgen der Beschattung bis in die Gegenwart reichen.

Helga Höfer bei Dreharbeiten in Bukarest. (Filmstill aus einem Beitrag des Bayerischen Rundfunks)

Deckblätter aus dem Archiv der Securitate: Die Akte Hanna. (Quelle: Senta Höfer)

Akten als persönliches Archiv: Kopie eines Briefs der jungen Senta Höfer (Senta Höfer)

Die Akte Hanna

Von Senta Höfer

Regie: Cordula Dickmeis

Mit: Imogen Kogge, Leonie Rainer, Leopold von Verschuer, Thomas Arnold, Jon Kiriac

Ton: Jan Fraune

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56'29

Senta Höfer, geboren 1971 in Bukarest, studierte nach der Ausreise in die Bundesrepublik (1988) Germanistik und Journalistik in London, Bamberg, Antwerpen und New York. Zunächst freie journalistische Tätigkeit; dazu Projektarbeit für das UN-Flüchtlingshilfswerk, Stiftungen und das Auswärtige Amt, v.a. im Kulturbereich und der internationalen Diplomatenausbildung; aktuell Aufbau und Leitung des "Global Diplomacy Lab". Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin.