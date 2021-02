Recherche-Flug mit dem Heißluftballon über Israel (Thilo Guschas )

Israel und Palästina bilden gemeinsam eine "gespannte politische Großwetterlage". Im Zentrum des Features stehen Palästinenser und Israelis, deren professioneller Blick gen Himmel führt: Sie versuchen, die engen irdischen Grenzen etwas aufzubrechen. Wo berühren sich ihre gesellschaftlichen, kulturellen, religiösen Existenzen – die Lebensgeschichten dieser Menschen? Und wer schafft es, die Grenzen zu überwinden? Jenseits der Frontlinien, abseits vom Einssein in Hass und Angst, gewährt das Feature Einblicke in das Alltagsleben beider Länder, stellt sie gegenüber, indem es in beiden Ländern Menschen nach ihrem Interesse am Himmel befragt. Was sagt dies über ihr irdisches Leben aus?

Dem Himmel so nah-ost!

Von Thilo Guschas und Helgard Haug

Regie: Helgard Haug

Mit: Imad al-Atrash, Anat Berko, Abdullah Hajjir, Ofira Henig, Moran Itzckovich, Oded Kraus, Yael Kupferberg, Yossi Leshem, Ran Livne, Ariel Merari, Salwa Nakkara, Ahmed Munir Sbeih und Nizar Zuabi

Dank an Pinhas Alpert, Ulrich Corsmeier und Anan Al-Jayoussi

Musik: Frank Böhle

Ton und Technik: Kai Schliekelmann, Elke Steinort

Produktion: NDR/SWR 2017

Länge: 52‘56

Helgard Haug, geboren 1969, ist Autorin und Regisseurin und arbeitet in verschiedenen Konstellationen unter dem Label Rimini Protokoll. Auf der Bühne, im Stadtraum und für das Radio entwickelt sie Stücke, die neue Sichtweisen auf unsere Wirklichkeit eröffnen. Als Mitglied von Rimini Protokoll erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hörspielpreis der Kriegsblinden für "Karl Marx: Das Kapital, Erster Band" (DLF/WDR 2007), den Deutschen Hörbuchpreis für "Qualitätskontrolle. Oder, warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde" (WDR 2014) und den Deutschen Hörspielpreis der ARD für "Chinchilla Arschloch, waswas" (WDR 2018, zusammen mit Thilo Guschas).

Thilo Guschas, geboren 1976, Journalist und Radioautor. Studium der Sprachwissenschaft und Arabistik in Deutschland, England und Syrien. Fachmann für Themen rund um die arabische Welt. "USAllah. Der islamisch-amerikanische Traum" (NDR/DLF/RBB/SWR 2011) wurde mit dem 1. RIAS Preis ausgezeichnet, "Dem Himmel so nah-ost! Ein akustisches Himmelfahrtskommando" (NDR/SWR 2017, mit Helgard Haug) stand auf der Shortlist des Deutschen Hörbuchpreises.

