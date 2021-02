Die Lust am Zündeln Feuerteufel Freistil, 55 min Von Günter Beyer Der Blick ins Feuer fasziniert uns. Das Feuer selbst zu entfachen manch einen auch. Angefangen bei kleinen Kokeleien bis hin zur Brandstiftung. Doch nicht jeder Zündler ist ein kranker Pyromane. Viele zündeln aus Frust, Lust und Langeweile. Was geht in jemandem vor, der die Lunte an eine Gartenlaube, einen Wald oder ein Dorf legt?

Warum legen Menschen absichtlich Feuer? (picture-alliance / dpa / Udo Bernhart)

Julian T., 22 Jahre alt, steht vor Gericht. Elf Brandstiftungen legt die Staatsanwaltschaft ihm zur Last. Bevor er in Untersuchungshaft kommt, war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er gehört auch zu einem Freundeskreis, der Brände in der Stadt aufmerksam meldet und Videoaufnahmen davon im Netz verbreitet: brennende Zeitungsstapel im Treppenhaus, Sofas in Flammen, Zimmerbrände. Keine riesigen Feuer, keine politische Brandstiftung, keine Verletzten. In der Nähe eines dieser Brandorte schnappte ihn die Polizei.

Warum legte Julian T. die Feuer? Wollte er auf sich aufmerksam machen? Minderwertigkeitskomplexe, extreme Kränkbarkeit, sexuelle Frustration sollen Motive für das Zündeln sein. Die ärztliche Heilung des Verlangens gilt als schwierig.

Feuerteufel

Die Lust am Zündeln

Von Günter Beyer



Regie: Matthias Kapohl

Es sprachen: Svenja Wasser, Nikolaus Benda, Justine Hauer

und Martin Bross

Ton und Technik: Caroline Thon und Christoph Rieseberg

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2021