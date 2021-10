Die Inflation der angenehmen Stimmen Schönsprech Freistil, 54 min Von Christoph Spittler Sonor, gutgelaunt und wohl artikuliert raunt es im Fernsehen, Kino, Radio und aus Supermarktlautsprechern. Wir sind umzingelt von schmeichelnden Werbestimmen. In Hollywoodfilmen spricht noch der letzte Obdachlose mit sattem Timbre und perfekter Betonung.

Wer über ein wohlklingendes Organ verfügt, kann zum Star werden, ohne dass man sein Gesicht kennt – und ebenso viel Geld machen wie ein Supermodel.

Was empfindet man überhaupt als "schön" an einer Stimme, und wie fördern das Stimmbildung, Rhetorik und Akustikfilter? Was bewirkt die schöne Stimme beim Hörer? Welche Rolle spielen Stimmklang und rhetorische Fähigkeiten in anderen Kulturen, für die Karriere, die Attraktivität?

Eine komplizierte Suche nach den schwer fassbaren Wirkungen der omnipräsenten schönen Stimmen.

Die Inflation der angenehmen Stimme

Von Christoph Spittler



Es sprachen: Daniela Hoffmann, Andreas Sparberg

Ton und Technik: Hermann Leppich

Regie: Philippe Brühl

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2012

Wiederholung vom 12.08.2012

Christoph Spittler, 1969 in der niedersächsischen Provinz geboren, landete schon während des Studiums der Ethnologie mit Interview- und Musikaufnahmen aus seinen Feldstudien beim Radio. Daraus wurde eine lang anhaltende Liebe. Er hat die hybride Form des dokumentarischen Hörspiels für sich entdeckt: Zu den realen Protagonistinnen und Protagonisten seiner Features schleichen sich oft erdichtete Stimmen hinzu. Die Verwerfungen der Konsumwelt sind Spittlers Lieblingsthema. Er lebt in Berlin.

