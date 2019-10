Der unregulierte Wahlkampf im Netz Digitale Brandbeschleuniger Das Feature, 44 min Von Peter Kreysler Dark-Ads, Campaign-Apps, Dynamik Creative oder Microtargeting - so heißen die neuen Waffen im digitalen Wahlkampf: PR-Werkzeuge, mit denen erfolgreich Meinungen gebildet, Stimmungen aufgeputscht und Wahlen gewonnen werden. In Deutschland nutzt vor allem die AfD das Netz zur Mobilisierung.

Eine Anzeige des AfD-nahen Deutschland Kurier auf Twitter. Politische Werbung in Sozialen Medien ist nicht reguliert. (deutschlandradio / Peter Kreysler)

85 Prozent aller geteilten Inhalte deutscher Parteien auf Facebook stammen von der AfD. Wie das geschieht, welche Techniken, Taktiken und Daten verwendet werden, bleibt jedoch im Dunkeln - im verdeckten digitalen Raum. Meist kennen nur Sender und Empfänger die Inhalte dieser politischen Botschaften.

Digital-Experte Ben Scott nennt diese Form der Meinungsmache schlicht: „Präzisions-Propaganda“. Sie sei geheim, präzise und verbreite sich rasend schnell. Je krasser die Botschaft, desto erfolgreicher die Kampagne. „Hetzen im Netz lohnt sich auch für die Parteien, weil sie so mehr Menschen erreichen, schadet aber der Demokratie.”

Die Plattformen versprechen diese Art politischer Werbung künftig vollständig transparent zu machen. Erste Schritte in diese Richtung seien aber nicht ausreichend, kritisiert die EU-Kommission. Wie groß ist die Wirkung dieser digitalen Wahlwerbung wirklich? Das Feature begibt sich auf Spurensuche.

Peter Kreysler wurde 1967 in Tansania geboren. An der Sorbonne in Paris studierte er Französisch und Geschichte und arbeitete an unterschiedlichsten Radio-, Film- und Kunstprojekten. Er lebt in Berlin.