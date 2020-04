Der amerikanische Schriftsteller Hubert Selby und New York Requiem für eine Stadt Feature, 54 min Von Tabea Soergel und Martin Becker

Der Autor Hubert Selby (1928 - 2004) (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

Der amerikanische Schriftsteller Hubert Selby hat den amerikanischen Traum knapp verpasst: Er wurde mit seinen sehnsuchtsvollen Abgesängen ein anerkannter Autor – und abhängig von Alkohol und Drogen. In dem Roman "Letzte Ausfahrt Brooklyn" hat er den New Yorker Stadtteil 1964 in eine Allegorie verwandelt: zum Abbild sozialer Unterschiede, sexueller Ausschweifungen und von Gewaltexzessen. Sein vielleicht berühmtestes Werk "Requiem for a Dream" erschien 1978. Diesem Ende des Traums gehen die Autoren auf den Grund, indem sie mit dem Werk Selbys als geistigen Reiseführer das Brooklyn der Gegenwart erkunden.

Requiem für eine Stadt

Von Tabea Soergel und Martin Becker

Regie: Thomas Wolfertz

Mit: Rainer Frank, Sarah Franke, Susana Fernandes Genebra, Matthias Matschke, Anne Müller, Christoph Müller und Hagen Oechel

Ton: Kai Schliekelmann und Corinna Kammerer

Produktion: NDR/WDR 2015

Länge: 54'10

Martin Becker, geboren 1982, ist Schriftsteller, Journalist und Hörspielautor und lebt in Leipzig. 2014 erschien sein erster Roman "Der Rest der Nacht".



Tabea Soergel, geboren 1983, ist Rezensentin und Featureautorin. Sie lebt in Leipzig.

Zuletzt mit Martin Becker: "Das ganz, ganz große Glück – Ein Reihenhausblues im Schlagertakt" (NDR 2019)