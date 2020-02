Collage Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk Hörspiel, 40 min Von Carsten Schneider Der Deutschlandfunk stellt die Verkehrsnachrichten ein. Aus diesem Anlass bringen wir eine Collage, die der Radiomacher Carsten Schneider aus dem Material der Deutschlandfunk-Verkehrshinweise komponiert hat.

Collage mit Menschen und Verkehrszeichen (imago / Ikon Images)

Verkehrshinweise folgten im Dlf jeweils im Anschluss an die Nachrichten: am Wochentag 37 mal, am Samstag 27, Sonntag 26 mal – also 238 mal pro Woche.

Im Jahr 2010 etwa 12.350 Verkehrsnachrichten. Rechnet man mit durchschnittlich acht Gefahrenmeldungen pro Sendung, so ergibt sich eine Jahres-Zahl von fast 100.000 Gefahren. Doch was waren das für Gefahren, die uns bedrohten, wenn wir mit dem Auto fuhren? In Carsten Schneiders Collage sind sämtliche Gefahren eines ganzen Jahres versammelt auf 39 Minuten.

Das Hörstück wurde ausgezeichnet mit dem Leipziger Hörspielpreis und dem Karl-Sczuka-Förderpreis 2018.