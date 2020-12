Blue Crime - Hörspiel La Belle - Terror auf der Tanzfläche (2/2) Von Viviane Koppelmann Ein ehemaliger DDR-Bürger soll verantwortlich sein für den Bombenschlag auf die Berliner Diskothek „La Belle“? Der BKA-Beamte Menken folgt ungläubig der Lebensgeschichte des Doppelagenten Wolfgang Sobotka, der sich nach Tagen auf der Flucht selbst angezeigt hat.

(EyeEm / Keiichi Ichikawa)

Nachdem der junge Sobotka vor Jahren als inhaftierter DDR-Oppositioneller von der BRD freigekauft wurde, lässt er sich in Westberlin von der CIA anwerben und arbeitet undercover für den kleinkriminellen Bauunternehmer Lemke.

Doch auch die Stasi verfolgt ihn: Wenn er seine Geliebte im Osten wiedersehen möchte, muss er Bericht erstatten von Lemkes geheimen Geschäften: Waffendeals mit libyschen Oppositionellen, die europaweit Mordanschläge verüben, um dem internationalen Ansehen Gaddafis zu schaden.

Als Sobotka plötzlich selbst in Gefahr ist, zieht er die Reißleine, erstattet Selbstanzeige und landet vorläufig im Gefängnis.

Was Menken nicht versteht: Warum hat Sobotka damals nicht aufgehört? Und wieso sitzt er nun in Todesangst wieder vor ihm?

La Belle - Terror auf der Tanzfläche (2/2)

Von Viviane Koppelmann

Regie: Eva Solloch

Mit Patrick Güldenberg, Hanna Plaß, Arnd Klawitter, Jeremy Mockridge, Jeff Burell, Ingo Hülsmann, Felix Goeser u.a.

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: ca. 54‘