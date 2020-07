Blue Crime - Doku The Puppet Master - Snipers (1/5), Ascension (2/5) Blue Crime, 55 min Von Gabriel Gatehouse Er ist einer der schillerndsten und einflussreichsten Persönlichkeiten Russlands, dennoch ist er einer breiten Öffentlichkeit unbekannt: Wladislaw Surkow. Die Geschichte dieses Marionettenspielers führt ins Zentrum dessen, was das verwirrende Russland von heute ausmacht.

Sind wir in unserer Meinung wirklich frei? (Imago / Ikon Images)

Surkow erkennt einen Ex-Spion mit Präsidentschaftspotential und verwandelt ihn in einen Weltpolitiker. Er erschafft Oppositionsbewegungen aus dem Nichts und hat die Nachrichtendirektoren der Nation auf Kurzwahl. Milliardäre suchen seinen Rat. Er führt nebenbei sogar einen eigenen kleinen Krieg und steht im Zentrum der Pattsituation zwischen Ost und West.

Gabriel Gatehouse, ehemaliger Ukraine Korrespondent der BBC, hatte Zugriff auf ein Dossier durchgesickerter E-Mails von Surkows Kremlbüro. Nach zehnjähriger Berichterstattung über Russland und seine Kriege machte sich Gatehouse auf die Suche nach dem Mann, der die Fäden zieht.

Eine Reise - abwechselnd dramatisch, überraschend und surreal, vom Schlachtfeld über das Theater bis zum Kreml selbst. Das Ziel? Die Welt der Alternativen Wahrheiten, in der wir heute leben.

Die Serie erhielt im Jahr 2019 den Prix Europa als beste Radio-Investigation. Wir strahlen sie im englischen Original aus. Eine deutsche Übersetzung zum Mitlesen finden Sie weiter unten auf der Seite.

The Puppet Master



Snipers (1/5)

Ascension (2/5)



Von Gabriel Gatehouse

Regie: Neal Razzell

Produktion: BBC Radio Current Affairs 2019



Am Mikrofon: Pascal Fischer

(Teil 3/5 und 4/5 am 11.07.2020, Teil 5 am 18.07.2020)