Bekenntnisse eines Unbekannten Ich, der Weihnachtsmann Das Feature, 54 min Von Marie von Kuck Er wird geliebt und gehasst, gefürchtet, verspottet, verlacht und herbeigesehnt. Wo er auftaucht, benimmt er sich wie ein alter Bekannter. Aber was wissen wir eigentlich wirklich über ihn? Was ist das Geheimnis seines Zaubers und seiner Macht? Und was hat er uns heute noch zu sagen?

Hu-Ping-Chen-Weihnachtsmann (imago / Bernd Friedel)

Mindestens drei mal lebt er in Berlin: in der Person von Shanti-Weihnachtsmann, einem ehemaligen Bettelmönch, in Stippi-Weihnachtsmann, einem Künstler und Psychiatrie-Pfleger und in Hu-Ping-Weihnachtsmann, für den das Helfen Lebensaufgabe ist.

Die drei älteren Herren im roten Mantel sind so echt wie ihre Bärte.

Ich, der Weihnachtsmann

Bekenntnisse eines Unbekannten

Von Marie von Kuck



Regie: Beatrix Ackers

Es sprach: die Autorin

Ton und Technik: Andreas Stoffels

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Deutschlandfunk 2020

Marie von Kuck wurde 1971 in Leipzig geboren und war in der DDR-Oppositionsbewegung aktiv. Nach einer Ausbildung zur Puppenspielerin und Theatertherapeutin ist sie seit dem Jahr 2000 Autorin. Sie lebt in Berlin. Für den Rundfunk schreibt sie Hörspiele, Features und Reportagen.