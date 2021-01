Auf Shackletons Spuren In darkness let me dwell Lieder aus der Finsternis Hörspiel, 61 min "22. Juli. Nachts einen Orca-Angriff im Wedellmeer gehört. Seeleoparden, Krabbenfresserrobbe und die absteigenden 'Chirps' der Wedellrobbe. Plötzlich von fern das leise, hohe Klicken mehrerer Orcas, die mit Echoortung jagen. Irgendwann peilt ein Orca eines unserer Mikrophone an. Hellwach."

Polarstern - Winterexperiment (Alfred-Wegener-Institut, Stefan Hendricks)

Wir befinden uns in der Antarktis.

Vier Unterwassermikrofone des Alfred -Wegener-Instituts zeichnen hier rund um die Uhr die Unterwasserwelt des Weddellmeers auf. Unweit des Observatoriums PALAOA ist vor einhundert Jahren Sir-Ernest-Shackletons Trans-Antarktis-Expedition gescheitert. Auf einem Schlitten wollte er den antarktischen Kontinent durchqueren. Sein Schiff "Endurance" wurde vom Packeis zerstört, bevor er überhaupt landen konnte.

Ausgehend von den Unterwasseraufnahmen verbindet das Duo Merzouga die Fiktion einer modernen Expedition und Shackletons Geschichte mit einer elektro-akustischen Komposition. Am Übergang von Wasser, Eis und Luft lösen sich die Genregrenzen auf. Es berühren sich Hörspiel und Klangkunst, Geschichte und Gegenwart, Wissenschaft und zeitgenössische Musik. Und die Hörer tauchen ein in die unerhörte Klangwelt unter Wasser, die in der tiefen Finsternis unter dem Eis verborgen ist.

Bildergalerie zur Hörspielproduktion "In darkness let me dwell"

Komposition & Regie: Merzouga

Mit Christian Brückner, Jean Paul Baeck, Bruno Winzen, Ulrike Schwab

Gesang: Tobias Christl

Schlagzeug: Lucas Niggli

E-Bass: Janko Hanushevsky

Elektronik: Eva Pöpplein



Redaktion: Sabine Küchler

Produktion: DLF/HR 2016

Unterstützt durch die Filmstiftung NRW und die AG Ozeanische Akustik des Alfred-Wegener-Instituts

Ursendung

Das Spektogramm zeigt die Visualisierung der Klangereignisse, die von einem der vier Hydrophone des unbemannten Observatoriums PALAOA im Wedellmeer in der Antarktis aufgenommen wurden. (Alfred-Wegener-Institut )