Anatomie eines unstillbaren Gefühls An den Ufern der Sehnsucht Freistil, 54 min Von Burkhard Reinartz Unerreichbar weit weg und gleichzeitig ganz nah im Herzen regiert die Sehnsucht. Der Philosoph Friedrich Schleiermacher sah in ihr den Urquell des religiösen Gefühls. Dichter und Musiker sprechen von ihr als Motor ihrer schöpferischen Arbeit. Richard Wagner nannte sie eine „unendliche Melodie“.

Der sehnsüchtige Blick vom Gipfel in die Weite. Liegt dort der Ort des Verlangens? (imago images | Westend61)

Jeder Mensch hat geheime und offen ausgesprochene Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach der ewigen Liebe, nach Heimat, nach einer heilen Welt. Sie kann einen in den Himmel heben oder in Abgründe stürzen. Sehnsucht ist ein zwiespältiges Gefühl: Sie wärmt die Seele oder sie verbrennt sie. Manche lieben die Sehnsucht, andere fühlen sich von der Intensität des Gefühls bedroht und wehren es ab. Manche verstricken sich so sehr in ihrem Sehnen, dass es in Sucht umschlägt.

Doch ohne die Schubkraft Sehnsucht schöpfen manche Menschen ihre Möglichkeiten nicht aus. Sehnsüchte helfen einem, dem Leben eine Richtung zu geben und sich Ziele zu stecken. Weshalb Rainer Maria Rilke meinte: „Nicht die sind also zu bedauern, deren Sehnsüchte nicht in Erfüllung gehen, sondern diejenigen, die keine mehr haben.“

An den Ufern der Sehnsucht

Anatomie eines unstillbaren Gefühls

Von Burkhard Reinartz



Regie: der Autor

Es sprachen: Maya Bothe, Angelika Bartsch, Simon Eckert

und Bruno Winzen

Ton und Technik: Angelika Brochhaus und Günther Rose

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2011

(Teil 3 am 22.11.2020)

Burkhard Reinartz kommt 1951 in Bentheim, einem Dorf im Emsland, zur Welt. Der diplomierte Sozialwissenschaftler spielt als Musiker in Rock- und Jazz-Punk-Bands, später arbeitet er als bildender Künstler und kommt erst im Jahr 2000 als "Spätberufener" zum Radio. Hier können Sie mehr über den Feature-Autor erfahren.

