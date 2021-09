Abgründe katholischer Aufarbeitung Bischöfe im Nebel Das Feature, 45 min Von Gaby Mayr Der Pfarrer begeht seit Jahrzehnten sexuelle Übergriffe an jungen und abhängigen Männern, immer knapp unterhalb der Grenze zur Strafbarkeit. Die Verantwortlichen im Bistum wissen Bescheid, aber auch der derzeitige Bischof scheut den Konflikt und schweigt.

Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (picture alliance/dpa | Arne Dedert)

Sein Kollege im Osten gibt sich erschüttert über die sexuellen Gewalttaten, die in jüngster Zeit ans Licht gekommen sind. In seiner Bistumsverwaltung jedoch werden die Opfer als krank, verwirrt oder als Querulanten bezeichnet. Öffentlich wird nur eingestanden, was sich nicht mehr verheimlichen lässt.

Und in der ältesten Diözese Deutschlands, an deren Spitze der „Missbrauchsbeauftragte” der Bischofskonferenz steht, läuft das Seligsprechungsverfahren für einen Geistlichen, dessen sexualisierter Machtmissbrauch bewiesen ist.

Das doppelte Spiel der katholischen Kirchenoberen geht weiter. Sie bekunden Scham und manche veranlassen engagierte Maßnahmen zu Aufarbeitung und Prävention. Aber das Muster von Zögern statt Zupacken, von Verzögern und Verharmlosen bleibt.

Betroffenen sexualisierter Gewalt werden Nebenrollen im Rahmen kirchlicher Strukturen angeboten. Sie werden mürbe gemacht beim Weg durch die Aufarbeitungsapparate. Dabei wird deutlich: Opfer sind längst nicht nur Minderjährige.

Bischöfe im Nebel

Abgründe katholischer Aufarbeitung

Von Gaby Mayr



Regie: Claudia Kattanek

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Deutschlandfunk 2021

Dr. Gaby Mayr, geboren in Köln, Studium der Wirtschaftswissenschaften. Freie Journalistin für Hörfunk und Print, mehrere Journalistenpreise. Zuletzt: "Juliane-Bartel-Preis" für "Schwangerschaftsabbruch. Ein Tabu und seine Folgen" (Dlf/SR 2018).