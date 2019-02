Zweite Wiener Schule "Gipfelpunkt der Musik"

Moderation: Olaf Wilhelmer

Der Komponist Arnold Schönberg (1874-1951) beim Dirigieren (picture-alliance / dpa / APA Publications Arnold Schönberg Center)

Über die "Herzgewächse" von Arnold Schönberg äußerte sich Alban Berg begeistert - in einem Brief an Anton Webern. Alle drei Komponisten waren Leitfiguren der "Zweiten Wiener Schule", deren Musik heute zu hören ist.

Der Begriff "Zweite Wiener Schule" bedingt, dass es eine "Erste" gab. Diese "Erste" wird aber kaum so bezeichnet. Sie meint den Zeitraum, in dem die Klassik-Größen Mozart, Haydn und Beethoven wirkten.

Die Anhänger der "Zweiten Wiener Schule" trafen sich regelmäßig in den Wohnzimmern ihrer führenden Köpfe. Stühle aus der gesamten Wohnung wurden zusammengetragen und im größten Zimmer arrangiert.

Bei kleiner Bewirtung vertiefte man sich ins Gespräch, um sich mit der neuen Art des Komponierens vertraut zu machen. Hier stellte man Werke vor, nahm sie auseinander, probierte Neues aus und holte sich Rat.

Der österreichische Komponist Alban Berg, der die "Zweite Wiener Schule" prägte. (dpa/picture alliance/Ullstein)

Arnold Schönberg war der erste Vertreter dieser neuen Kompositionsauffassung. Seine Schüler Alban Berg und Anton Webern stiegen schnell zu ebenbürtigen "Lehrenden" auf.

Sie wurden von einer Schar von Fans umringt, die unbedingt wissen wollten, wie sich die Komponisten den Weg zur Atonalität und zu der sogenannten Zwölftontechnik bahnten. Die Musik, die in diesen Kreisen entstand, steht heute auf dem Programm von Deutschlandfunk Kultur, das wir für Sie in Leipzig aufgezeichnet haben.

Aufzeichnung des Konzertes vom 16. Januar 2019 im Gewandhaus Leipzig

Arnold Schönberg

"Herzgewächse" op. 20

Josef Matthias Hauer

Melodien für wohltemperiertes Instrument

Anton Webern

Drei Lieder op. 18

Natalia Prawossudowitsch

"Primitivi"

Egon Wellesz

"The leaden echo and the golden echo" op. 61

Hans Erich Apostel

Sechs Musiken für Gitarre op. 25

Sarah Maria Sun, Sopran

Martin Steuber, Gitarre

Ensemble Avantgarde

Leitung, Klavier und Moderation: Steffen Schleiermacher