Kulturnachrichten

Dienstag, 14. April 2020

Zweifel an pünktlicher Eröffnung des Humboldt-Forums Der Berliner Kultursenator Lederer hat Zweifel daran, dass das Humboldt-Forum in der Mitte Berlins pünktlich eröffnet werden kann. "Vermutlich sind die in näherer Zukunft geplanten Eröffnungen stärker in Gefahr als längerfristige Vorhaben", sagte Lederer der "Berliner Morgenpost". "Ob das Humboldt-Forum im Herbst dieses Jahres eröffnet, wage ich zu bezweifeln." In dem Prestigebau mit rekonstruierter Fassade des alten Stadtschlosses entsteht das Humboldt Forum als Kultur- und Ausstellungszentrum. Ein erster Teil soll eigentlich im September eröffnet werden. Künftig wollen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins präsentieren. Auf der Baustelle hatte es in der vergangenen Woche gebrannt. Baufachleuten zufolge muss die Decke des betroffenen Durchgangs vermutlich abgenommen und erneuert werden.

Berlins Kultursenator fürchtet um die kulturelle Vielfalt Der Berliner Kultursenator Lederer befürchtet, dass die Coronakrise auch langfristig negative Folgen für das kulturelle Angebot in der Hauptstadt haben könnte. Er fände es bedauernswert, wenn man in zwei oder drei Jahren feststellen müsse, dass zwar das Virus besiegt, aber die Vielfalt der Gesellschaft zerstört sei, sagte der Linken-Politiker der "Berliner Morgenpost". So könne es sein, dass am Ende nur noch große Kino- oder Musicalketten überlebten. Wenn nur noch "kommerzialisierte Kunst" existiere, sei das nicht mehr das Berlin, "wie wir es kennen und lieben", sagte der Kultursenator.

Die "Metropolitan Opera" plant eine virtuelle Gala Mit Stars wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann will die renommierte "Metropolitan Opera" in der Coronakrise eine virtuelle Gala organisieren. Die Veranstaltung solle am 25. April um 19 Uhr deutscher Zeit kostenlos im Internet zu sehen sein, teilte die Opernleitung in New York mit. Es werde eine "künstlerisch großartige, aber technisch einfache Umsetzung" sein, sagte Operndirektor Gelb, der die Gala aus seiner Wohnung in Manhattan moderieren will, gemeinsam mit Musikdirektor Nézet-Séguin im kanadischen Montreal. Die mehr als 40 Musiker würden an ihren Aufenthaltsorten live vor dem Computer singen und über Skype zusammengeschaltet, teilte die "Metropolitan Opera" mit.

Theaterfestival von Avignon abgesagt Das renommierte Theaterfestival von Avignon ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die 74. Ausgabe des Festivals könne unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht stattfinden, teilten die Veranstalter am Abend mit. Das Festival sollte in diesem Jahr vom 3. bis 23. Juli in der südfranzösischen Stadt Avignon stattfinden. Als Grund für die Absage verwiesen die Festival-Organisatoren auf die Fernsehansprache des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Darin hatte Macron angekündigt, dass große Festivals in Frankreich frühestens wieder ab Mitte Juli stattfinden können.

Astronomen sichten Rekord-Supernova Astronomen haben die gewaltigste Sternexplosion gesichtet, die jemals aufgezeichnet worden ist. Die Supernova mit der Katalognummer SN2016aps war rund zehnmal energiereicher als normale derartige Sternexplosionen und strahlte rund 500 Mal heller, wie das Team um Matt Nicholl von der Universität Birmingham im Fachblatt "Nature Astronomy" berichtet. Die Astronomen nehmen an, dass der explodierte Stern sich zuvor aus der Verschmelzung zweier großer Sonnen gebildet hat. Dafür spricht der ungewöhnlich hohe Wasserstoffanteil in der Explosionswolke.