Zwei Sprachen, eine Story Voice Versa - Folge 7: Mit 14 nach Deutschland Feature, 29 min Mit den Autorinnen: Jurate Braginaite und Jasmina Al Qaisi Jurate Braginaite kann sich an ihre Reise nach Deutschland nicht mehr erinnern. Sie spürt einen leeren Raum hinter sich, irgendwo zwischen ihrer neuen und alten Identität, und macht sich auf die Suche nach den fehlenden Bildern. Welche Geschichte werden sie erzählen?

Jurate Braginaite kann sich an ihre Reise nach Deutschland nicht mehr erinnern. Noch immer spürt sie einen leeren Raum hinter sich, der irgendwo zwischen ihrer neuen und alten Identität klafft. Für ihre Geschichte "Visam", was auf Litauisch soviel heißt wie "für immer", macht sie sich auf die Suche nach den fehlenden Bildern. Welche Geschichte werden sie erzählen? Währenddessen fragt sich Jasmina Al Qaisi, welches ihre ersten Worte waren und in welcher Sprache. Heute redet die Autorin hauptsächlich in einer kolonialen Sprache: Englisch. Sie fragt sich: Kann es eine Sprache der Wahl geben? Um Kolonisierung, Postkolonialismus, Mission, Säkularisierung und Spiritualität geht es auch bei Tania Palamkote. Während die Katholische Kirche in Deutschland seit Jahren Mitglieder verliert, kommen einige indische Gläubige sogar nach Deutschland, um hier Priester zu werden. Tania Palamkote erzählt die Geschichte nah am Menschen und lässt uns teilhaben an den Vorbereitungen in Indien, dem Eintreffen in Deutschland und an der Begegnung eines indischen Priesters mit einer deutschen Gemeinde.

Geschichten der heutigen Folge:

Jurate Braginaite: VISAM – für alle Zeit – Teil 2

Das Musikstück "Hoohoohoo Hahaha" von dem Musiker Jacques

Jasmina Al-Quaisi: Language of Choice – Teil 1

Heute mit den Autorinnen: Jurate Braginaite und Jasmina Al Qaisi

Weitere Autorinnen der Sendung: Mithu Sanyal und Jacinta Nandi, Rana Rezaei und Sara Zarreh Hoshyari Khah, Laura Anh Thu Dang, Hiba Obaid und Lorin Celebi

Regie: die Autorinnen

Gastgeber: Dominik Djialeu

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/Goethe-Institut 2021

Länge: 28'50

