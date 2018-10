Zwei Leben eines Tierstimmerforschers Tembrocks Tierleben Feature, 54 min

Der Zoologe Günter Tembrock 1995 an der Humboldt Universität zu Berlin. (imago/Detlev Konnerth)

Man sah ihn nie ohne Tonbandgerät: Der Biologe Günter Tembrock hinterließ eines der größten Tierstimmen-Archive der Welt. 1948 gründete er in Berlin eine Forschungsstelle für Verhaltensbiologie und wurde zum Pionier der ‚Bioakustik’. Seine TV-Serie ‚Rendezvous mit Tieren’ erreichte in der DDR ein Millionenpublikum. Und da ist noch etwas. Seit seiner Kindheit entwarf Tembrock eine fiktive Welt, bevölkert von Entdeckern und Gelehrten. In ihrer Gemeinschaft imaginierte er sich eine Existenz als Wissenschaftler.

Frank Kaspar, geboren 1969, arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist für ARD und Deutschlandfunk. 2009 nahm er mit dem über 90-jährigen Günter Tembrock ausführliche Gespräche auf. Radiostücke: ‚Was weißt du schon von Prärie?’ (Koautorin Daniela Seel SWR/Dlf 2015) und ‚Was ist Natur? Eine Frage von Management und Wert-Ermittlung’ (Dlf 2017).

Andreas Wessel, geboren 1973, studierte Biologie bei Günter Tembrock und betreut seinen wissenschaftlichen Nachlass. Er arbeitet als freier wissenschaftlicher Autor und Publizist über biologische und wissenschaftshistorische Themen. Fachartikel u.a. in ‚PNAS’, ‚Current Biology’ und ‚Evolution’. Mitherausgegebene Sammelbände: ‚Friedrich Herneck – Ein Leben in Suche nach Wahrheit’ (Logos, Berlin, 2016).