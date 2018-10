Zwei frühe Hörspiele von Friederike Mayröcker Anamnese – Erinnerung an eine Vorgeschichte

Die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker im Jahr 1999 (picture-alliance / dpa / apa Klaus Techt)

Ein Hörspiel als Sprachlaboratorium. Angeregt durch eine Telegrammzeile von Jandl: "message comes with love from austin", operiert Mayröcker mit Reihen und Satzfetzen, als ließe sie eine Welt aus Worten auf die Hörer einstürzen.

So unverbunden die einzelnen Elemente wirken, gibt es doch eine Linie: Die Person Mayröcker. Die Worte, eben noch ganz konkret, werden wiederholt, begegnen anderen Wörtern, scheinen zu schweben beginnen, werden zu etwas Surrealem.

Anamnese – Erinnerung an eine Vorgeschichte

Von Friederike Mayröcker

Regie: Heinz von Cramer

Mit: Ruth Hellberg, Wilfried Elste, Wolfgang Höper, Peter Roggisch, Charles Wirths, Irmela Goetzen, Herwig Mark, Hildegard Metzner, Karin Schröder, Jutta Villinger, Hans-Peter Bögel, Hans Hanus, Wilhelm Zeno Diemer, Peter Jochen Kemmer, Karlmichael Kiesewetter, Bruno Schaeffner, Horst Taler, Walter Thurau, Berthold Toetzke, Hans Treichler, Werner Schwuchow und Siegfried Woitinas

Ton: Walter Jost

Produktion: SDR/RB 1970

Länge: 21'24



message comes

Von Friederike Mayröcker

Regie: Horst Loebe

Mit: Brigitte Horney, Christian Rode, Herbert Leonhardt, Georg M. Bode, Hans Kemner, Stefan Matousch, Buddy Elias, Maria Gronostay, Günter Nordmeyer, Heribert Langosz, Manfred Sorm, Hans Günter

Ton: Günter Becker

Produktion: RB 1972

Länge: 24’30

Friederike Mayröcker, geboren 1924 in Wien, ist eine der bedeutendsten österreichischen Lyrikerinnen und Dichterinnen. Hörspielpreis der Kriegsblinden gemeinsam mit Ernst Jandl für das bahnbrechende Hörspiel ‚Fünf Mann Menschen’ (SWF 1968). Karl-Sczuka-Preis für ‚Das Couvert der Vögel’ (WDR 2001), Ö1-Hörspiel des Jahres für ‚Oper!’ (ORF 2017).