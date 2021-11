Zurück in Litauen Das Land, in dem es immer regnet Feature, 57 min Von Jurate Braginaite Vor neunzehn Jahren hat die Autorin Litauen mit ihrer Familie verlassen. Jetzt kehrt sie mit dem Aufnahmegerät zurück. Und hört vier Frauen zu, die ihr Leben hier verbracht haben: Dalia, Violeta, Jurga und Alexandra.

Die Autorin und Violeta Treciokaite-Miciuliene im litauischen Dorf Subacius. (Dominyka Grucytė )

14 Jahre Litauen – 19 Jahre Deutschland. Die Autorin spürt den Veränderungen in ihrem früheren Heimatland nach, befragt auch ihre Erinnerungen an damals auf ihre Zuverlässigkeit. Was sie findet und was für sie heute wichtig ist, dafür stehen vier Frauen, die die Vergangenheit und Gegenwart Litauens verkörpern.

Dalia Užpelkienė, ihre pensionierte Tante und ehemalige Bibliotheksdirektorin Šilute. Aber wenn sie durch ihre Kleinstadt schreitet, könnte sie auch die Bürgermeisterin gewesen sein.

Dalia Užpelkienė, links im Bild, wird mit einem Ritterkreuz für ihre Verdienste für das Land Litauen geehrt. (Jurate Braginaite)

Jurga Gusarovienė; sie war Star-Journalistin, schmis vom einen Tag zum anderen hin und wurde erfolgreiche Goldschmiedin und Juwelierin in der Hauptstadt Vilnius. Mit großer Klarheit schaut sie auf ihr Land und seine sowjetische Vergangenheit.

Violeta Trečiokaitė-Mičiulienė, litauischer Comedy-Star, präsent in allen sozialen Medien und die gute Seele des Dorfes Subačius. In ihrer frühen Jugend war sie die wichtigste Vertraute der Autorin.

Alexandra Jacovskyste, Kostümbildnerin, lebt mit ihren 76 Jahren noch immer in dem selben geheimnisvollen Haus im Zentrum von Vilnius, in dem sie ihre Kindheit verbracht hat. Ein Inbegriff von Weisheit und Lebenskunst.

Was währt wie lange? Was kommt und was geht von alleine? Was bleibt für immer? Und was muss dringend beendet werden? Straßenszenen, Pop- und Kinderlieder, abgerissene und wieder aufgenommene Erzählfäden verbinden sich zu einer akustischen Dokumentarerzählung. Dabei wird mit manchem Mythos der eigenen Erinnerung aufgeräumt. Zum Beispiel, dass Litauen Litauen heißt, weil lietus Regen heißt. Obwohl es tatsächlich ziemlich oft regnet.

Ursendung

Das Land, in dem es immer regnet

Zurück in Litauen

Von Jurate Braginaite

Regie: die Autorin

Mit: Katja Hirsch und der Autorin

Musik: Tommy Neuwirth

Ton und Technik: Herrmann Leppich

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 56'30

Jūratė Braginaitė, geboren 1988 in Litauen, studierte Sprechkunst und Sprecherziehung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und Experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Neben ihren Radio-Arbeiten ist sie als Stimm- und Sprechtrainerin sowie Sprecherin tätig. Zuletzt: "VISAM – für alle Zeit" (Teil des Voice-Versa-Podcasts, Deutschlandfunk Kultur 2021).