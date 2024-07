Zum Tod von Wolfgang Rihm (1952 - 2024)

Unbeirrbarer Ausdrucksmensch

54:47 Minuten Mit vollen Händen schöpfte Wolfgang Rihm aus allen Bereichen, neuen und traditionellen ästhetischen Richtungen. © imago / Gustavo Alabiso / imago stock&people

Naujocks, Carolin · 01. August 2024, 00:05 Uhr

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Schon zu Lebzeiten ist Wolfgang Rihm als überlebensgroße Figur gefeiert worden. Auffallend war von Beginn an seine außerordentlich große Produktivität, die mit einer weiteren Eigenschaft verbunden schien, der großen Vitalität seiner Stücke. Am 27. August 2024 ist er mit 72 Jahren in Ettlingen gestorben.