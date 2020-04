Zum Tod von Rüdiger Nehberg Kämpfer gegen Genitalverstümmelung

Moderation: Ulrike Timm

Der Survival-Experte und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg war ursprünglich Bäcker und Konditor. (picture alliance / dpa /Tom Schulze)

Der Menschenrechtler und Abenteuer Rüdiger Nehberg ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Nehberg hatte mit seinen Aktionen immer wieder für Aufsehen gesorgt und hatte sich später für bedrohte Völker und gegen Genitalverstümmelungen engagiert.

Der deutsche Extremabenteurer und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Der im Mai 1935 in Bielefeld geborene Nehberg hatte sich unter anderem seit Anfang der 80er-Jahre dem Kampf für die bedrohten Yanomami-Indianer im brasilianischen Urwald verschrieben, die er kennenlernte, als er sich wochenlang ohne Ausrüstung durch den Dschungel schlug.

Seine spektakulären Aktionen waren immer auch Lobbyarbeit für die bedrohten Indigenen, die seinen Angaben nach 2000 endlich einen "akzeptablen Frieden" erhielten. Später wandte er sich dem Kampf gegen Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen zu. Der gelernte Bäcker und Konditor arbeitete parallel noch lange in seinem angestammten Beruf und führte bis 1990 in Hamburg einen eigenen Betrieb. Seine Bücher wurden Bestseller, sein Image als wunderlicher "Würmerfresser" störte ihn nicht.

In einem Gespräch vom 6. Mai 2015 sprach Nehberg über seine Abenteuer und sein politisches Engagement gegen Genitalverstümmelung. An dieser Stelle, können sie das Interview noch einmal nachhören.

Bekannt wurde Rüdiger Nehberg in den 70er- und 80er-Jahren als Abenteurer. Für die Menschen in der Stadt war Nehberg der Spezialist für den Umgang mit der unwirtlichen Natur. Er erklärte, wie man überlebt, indem man Würmer isst und auch noch aus der Baumrinde das letzte bisschen Nährstoff herausholt. Inzwischen setzt sich Nehberg für Menschenrechte ein. Im Jahr 2000 gründete er die Organisation Target, die sich gegen Genitalverstümmelungen bei Frauen engagiert.

Frauen, die eine Genitalverstümmelung erlitten, werde die Würde geraubt, sagte Nehberg: "Man ent-menscht sie eigentlich, man macht sie zu Gebrauchsgegenständen – und das im Namen der Religion."

Das gesellschaftliche Milieu spiele dabei keine Rolle: "Ob jemand gebildet ist oder ungebildet, reich oder arm – alle praktizieren es, ohne Ausnahme."

Sein Ziel sei es daher, die Schlüsselrolle von Saudi-Arabien zu nutzen, um den Brauch zur Sünde erklären zu lassen, so Nehberg. Er wolle die Muftis von Mekka dazu bewegen, die Verstümmelung von Frauen mit einer Fatwa – einem religiösen Bann – zu belegen. Eine Religion müsse sich schämen, wenn sie sich so etwas in die Schuhe schieben lasse: "Da muss ein klares Wort her."

Dass ihm angesichts seines hohen Lebensalters nicht mehr viel Zeit bleibt, ist für Nehberg kein Grund, sein Eintreten gegen die Genitalverstümmelung zu beenden.

"So lange ich noch dampfe, werde ich mich da weiter engagieren."