Zum Tod von Kansai Yamamoto Der Mann, der Geschlechtergrenzen in der Mode sprengte

Jenni Zylka im Gespräch mit Timo Grampes

Kansai Yamamoto kleidete Stars wie David Bowie ein. (picture alliance / Yomiuri Shimbun/AP Images / Miho Takahashi)

Androgyn, futuristisch und auf eine eigenwillige Art folkloristisch: Der japanische Modedesigner Kansai Yamamoto war seiner Zeit weit voraus. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Yamamoto bereits am 21. Juli im Alter von 76 Jahren.

Ohne den japanischen Modedesigner Yamamoto wäre zum Beispiel David Bowie um einige spektakuläre Outfits ärmer gewesen. Etwa den legendären "Tokyo-Pop"-Overall aus Vinyl, den Bowie auf der Aladdin-Sane-Tour Mitte der 1970er-Jahre trug.

"Damit sah Bowie halt, was er ja auch wollte, nicht mehr menschlich aus, sondern wie irgendetwas Fremdes aus einer fremden Welt", sagt die Schriftstellerin und Kulturjournalistin Jenni Zylka. "Und das war ja genau die Intention von beiden."

Das "Tokyo Pop Suit" wurde im Rahmen der Ausstellung "David Bowie is" 2018 noch einmal der Öffentlichkeit präsentiert. (picture alliance / AP Photo / Mary Altaffer)

Bowie sei ein großer Yamamoto-Fan gewesen, seit er dessen erste Show in London 1971 gesehen habe. Umgekehrt fand Yamamoto "Davids Ästhetik und sein Interesse daran, Geschlechtergrenzen zu überschreiten, schockierend schön", wie er später in einem Interview sagte.

Geschlechtergrenzen in der Mode oder auch Konventionen, was Formen, Farben und Muster angeht, gab es für Yamamoto nicht. "Für mich hat er die Figur eines Menschen immer mehr wie ein Kunstwerk, das man quasi schnitzen kann, gesehen als wie ein Körper, den man einkleidet", sagt Zylka über den Designer, der am 21. Juli im Alter von 76 Jahren starb.

Anleihen an traditionelle Farben und Mustern: Modedesigner Kansai Yamamoto 1982. (picture alliance / MAXPPP)

Von den traditionellen Farben und Mustern der Anfangsjahre habe sich Yamamoto in den 1980er-Jahren dann wegbewegt und sehr viel Schwarzes entworfen: "Kleider, von denen man gar nicht genau erkennen kann: Ist es jetzt ein Mantel oder ist es ein Kleid? Wo sind eigentlich die Arme und Beine von den Models?"

Mit solchen Zugängen hat Yamamoto Zylka zufolge als einer der ersten die Mode in der Kunst angesiedelt und damit auch die nachfolgenden japanischen Designer beeinflusst. Mode-Shows habe Yamamoto seit den 90er-Jahren nicht mehr gemacht, wohl aber sei er bis zuletzt künstlerisch aktiv gewesen, etwa in Zusammenarbeit mit Louis Vuitton.

