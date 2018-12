Zum Tod von George Bush Unbezwingbarer Glaube an Amerika

Von Marcus Pindur

Der frühere US-Präsident George H.W. Bush auf einem Foto aus dem Jahr 2008 (AP/Lawrence Jackson)

Der frühere US-Präsident George H.W. Bush ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Deutschland habe ihm viel zu verdanken, sagt Marcus Pindur: Als einziger der drei West-Allierten habe er 1990 "ohne Wenn und Aber" zur deutschen Vereinigung gestanden.

Der Republikaner George Bush senior war der 41. Präsident der USA und hatte nur eine Amtszeit, die von 1989 bis 1993 reichte. In Bushs Regierungszeit fielen die deutsche Einheit und der erste Golfkrieg. Er verlor 1992 die Wahl gegen den Demokraten Bill Clinton. Eine Wirtschaftsflaute und ein gebrochenes Versprechen ("No new taxes") wurden Bush zum Verhängnis.

"George Bush bleibt den Amerikanern wegen seines selbstironischen Humors in Erinnerung", sagt Marcus Pindur, "und wegen seines unbezwingbaren Glaubens, dass die USA die Welt zum Besseren verändern können."