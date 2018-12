Aus der Kreativ-Werkstatt des Autors Ferdinand Kriwet (Ferdinand Kriwet)

Radio-Revue ist eine akustische Archäologie in sechs Abschnitten unterschiedlichen Charakters. Aus einem Strom von Namen erheben sich in biografisch fortschreitender Reihenfolge Inseln der Erinnerung zwischen Düsseldorf, Angermund, Dortmund, Königsfeld, Solingen, Bad-Sachsa, Heidelberg, wieder Düsseldorf, Dodenburg, Dunum, Burgen, Dresden und Prag. Die diesen geografischen Stationen entsprechenden Lebensabschnitte werden indirekt in einer Radiokomposition aus Briefen, frühen Gedichten, Theaterszenen, späteren Radioarbeiten, akustischen Zeitzeichen, Musikfragmenten etc. vorgestellt.: eine Homestory der speziellen Art, die man auch hätte anders "erzählen" können.

Radio-Revue

Oder: "Ich bräuchte jemanden, der mich mir zurückgibt" (Master Cut)

Von Ferdinand Kriwet

Regie: der Autor

Mit: Bernardo Arias-Portas, Michal Bicenc, Yara Blümel, Rosario Bona, Martin Brauer, Konstantin Bühler, Karim Cherif, Nicolai Despot, Sabine Falkenberg, Marian Funk, Mischa Glaser, Matthias Habich, Ingo Kottkamp, Benjamin Kramme, Ferdinand Kriwet, Lisa Kudoke, Ulrich Lipka, Jan Mêricka, Tino Mewes, Gerald Michel, Christoph Naschke, Pavel Novotny, Friedhelm Ptok, Trystan Pütter, Christoph Schlemmer, Dirk Sikorski, Oskar Thiel, Janus Torp, Marek Urban, Erwin Weber, Margot Weber, Patrick Weber

Ton: Alexander Brennecke, Jens Eisbein

Produktion: Deutschlandradio Kultur/WDR 2013

Länge: 43´31

Eine Wiederholung vom 06.07.2014

"Man hört nur, was man weiß. Auskopplungen und Kontexte zu Ferdinand Kriwets "Radio-Revue""

Ein Gespräch mit Ferdinand Kriwet von Jochen Meißner

Gesendet: 6.7.2014

Lange : 34‘40

Ferdinand Kriwet, geboren 1942 in Düsseldorf, Schriftsteller und MixedMedia-Künstler, lebt heute in Bremen. In den 1960er-Jahren wurde KRIWET mit seinen innovativen Radioarbeiten, den "Seh- und Hörtexten" bekannt. Zuletzt "Rotoradio" (Deutschlandradio Kultur/WDR 2012 , Hörspiel des Monats Juli 2012). Ferdinand Kriwet ist am 17. Dezember 2018 in Bremen gestorben.