Zum Tod von Chewbacca-Schauspieler Peter Mayhew Ein liebenswerter Riese

Anna Wollner im Gespräch mit Timo Grampes

Peter Mayhew war 221 Zentimeter groß. In fünf Star-Wars-Filmen spielte er den Charakter Chewbacca. (Imago / The Legacy Collection)

Obwohl er in Fell, Maske und mit künstlicher Stimme auftrat, prägte Peter Mayhew die Star-Wars-Figur Chewbacca, sagt Journalistin Anna Wollner. Im Zoo hatte sich Mayhew auf die Rolle seines Lebens vorbereitet. Nun ist er mit 74 Jahren gestorben.

Chewbacca gehört im "Star Wars"-Universum zum Volk der Wookiees, die sehr groß sind, vollständig am Körper behaart sind und über Brüll- und Grunzlaute kommunizieren. Mayhew bekam die Rolle denn auch wegen seiner Größe von 2,21 Meter, wie Filmjournalistein Anna Wollner erzählt: "George Lucas hat damals, 1976/77, händeringend jemanden gesucht, der größter ist als Darth Vader – also körperlich überlegen – und der ins Chewbacca-Kostüm reinpasst."

Entdeckt wegen großer Füße

Seinen Einstand in die Welt des Films hatte Mayhew 1977 in der Rolle des Minotaurus im Film "Sindbad und die Augen des Tigers" gegeben. Für diese Rolle – für die er allerdings nicht im Abspann genannt wurde – sei er wegen eines Artikels über Männer mit großen Füßen entdeckt worden.

"Was er wirklich hat, ist seine einmalige Körpersprache –und die Augen, die das Kostüm wirklich zum Leben erweckt haben", sagt Wollner. "Mayhew hat zu Recherchezwecken lange im Zoo gesessen und Tiere beobachtet."

Mayhew sei eins geworden mit seiner Figur und habe sich ihr gegenüber sehr verantwortlich gefühlt. 2015, bei seinem letzten Auftritt als Chewbacca im Film, habe er sich nach einer Knie-OP aus dem Rollstuhl gequält, um die Rolle noch einmal zu spielen; vor zwei Jahren stand er dem Finnen Joonas Suotamo, seinem Nachfolger, beratend zur Seite. Bis zuletzt habe Mayhew zudem die Homepage chewbacca.com betreut.

Nahbarer Star

Zum einen sei Mayhew alias Chewbacca durch die Wesenszüge der Figur zum Fan-Favoriten geworden, aber auch weil er so nahbar war. Er sei von Convention zu Convention getingelt und habe auch nicht horrende Summen für ein Autogramm oder ein Foto gefordert, wie es andere tun würden.

Mayhew sei auch stets bodenständig geblieben, sagt Wollner. Er habe noch lange im Krankenhaus gearbeitet, obwohl er bereits diese ikonische Figur spielte. Erst spät habe er diesen Job aufgegeben und sich ganz der Schauspielerei gewidmet.

In den sozialen Medien teilten anlässlich des Todes gerade viele Fans ihre Fotos von den Conventions, den Treffen der "Star Wars"-Fans, mit teils rührenden Abschiedsworten. Harrison Ford, an dessen Seite Mayhew spielte, sagte, sie seien Partner im Film und Freunde im Leben gewesen. Er habe seinen noblen Charakter, seinen Witz und seine Anmut in Chewbacca eingebracht. "Star Wars"-Produzent George Lucas verabschiedete sich mit den Worten: "Näher als Mayhem kann ein Mensch einem Wookiee nicht kommen – großes Herz, sanfte Natur."

